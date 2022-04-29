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Зенит VS Локомотив
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Зенит - Локомотив: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Локомотив: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
29 апр. 2022, -:- МСК
29.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Прошлые матчи
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Зенит
6
Локомотив
1
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0
Зенит
0
07.08.2020
07 авг. 2020
пт
19:00
Зенит
2 : 1
Локомотив
07.08.2020
07 авг. 2020
пт
19:00
Зенит
2
Локомотив
1
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0
Локомотив
0
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1
Зенит
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1
Зенит
1
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5
Локомотив
3
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Зенит
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Локомотив
1
Зенит
0
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Зенит
0 : 3
Локомотив
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Зенит
0
Локомотив
3
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0
Зенит
2
30.07.2016
30 июля 2016
сб
17:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.07.2016
30 июля 2016
сб
17:30
Зенит
0
Локомотив
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Зенит
1
Локомотив
1
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2
Зенит
0
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Зенит
0
Локомотив
0
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
17:00
Локомотив
0 : 1
Зенит
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
17:00
Локомотив
0
Зенит
1
04.05.2014
04 мая 2014
вс
12:30
Локомотив
1 : 1
Зенит
04.05.2014
04 мая 2014
вс
12:30
Локомотив
1
Зенит
1
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Зенит
2
Локомотив
1
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:30
Локомотив
0 : 1
Зенит
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:30
Локомотив
0
Зенит
1
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
13:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
13:00
Зенит
1
Локомотив
1
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:15
Локомотив
0 : 1
Зенит
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:15
Локомотив
0
Зенит
1
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