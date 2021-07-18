Зенит - Локомотив: 18 июля 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Локомотив: 18 июля 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
Суперкубок России, Финал

Суперкубок России,

Финал

Россия
18 июля 2021, -:- МСК
18.07.2021, -:- МСК
воскресенье
Cтадион Калининград
Калининград
Калининград
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Предварительный состав

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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Тренерский состав
Сергей Семак
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Тренерский состав
Марко Николич

Прошлые матчи

02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
Зенит
6
Локомотив
1
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0
Зенит
0
07.08.2020 07 авг. 2020 пт 19:00
Зенит
2 : 1
Локомотив
07.08.2020 07 авг. 2020 пт 19:00
Зенит
2
Локомотив
1
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Зенит
0
Локомотив
0
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Локомотив
1
Зенит
0
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 19:00
Локомотив
1
Зенит
1
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:30
Зенит
5
Локомотив
3
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Зенит
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Локомотив
1
Зенит
0
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
Зенит
0 : 3
Локомотив
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
Зенит
0
Локомотив
3
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Локомотив
0
Зенит
2
30.07.2016 30 июля 2016 сб 17:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.07.2016 30 июля 2016 сб 17:30
Зенит
0
Локомотив
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Зенит
1
Локомотив
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 19:30
Локомотив
2
Зенит
0
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Зенит
0
Локомотив
0
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 17:00
Локомотив
0 : 1
Зенит
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 17:00
Локомотив
0
Зенит
1
04.05.2014 04 мая 2014 вс 12:30
Локомотив
1 : 1
Зенит
04.05.2014 04 мая 2014 вс 12:30
Локомотив
1
Зенит
1
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Зенит
2
Локомотив
1
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 12:30
Локомотив
0 : 1
Зенит
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 12:30
Локомотив
0
Зенит
1
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 13:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 13:00
Зенит
1
Локомотив
1
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:15
Локомотив
0 : 1
Зенит
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:15
Локомотив
0
Зенит
1

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Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
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👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
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12 мая, 22:40
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
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16 мая, 15:55