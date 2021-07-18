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Суперкубок России
Зенит VS Локомотив
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Зенит - Локомотив: 18 июля 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Локомотив: 18 июля 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
Суперкубок России, Финал
Суперкубок России,
Финал
Россия
18 июля 2021, -:- МСК
18.07.2021, -:- МСК
воскресенье
Cтадион Калининград
Калининград
Калининград
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Тренерский состав
Сергей Семак
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Тренерский состав
Марко Николич
Прошлые матчи
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Зенит
6
Локомотив
1
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0
Зенит
0
07.08.2020
07 авг. 2020
пт
19:00
Зенит
2 : 1
Локомотив
07.08.2020
07 авг. 2020
пт
19:00
Зенит
2
Локомотив
1
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0
Локомотив
0
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1
Зенит
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1
Зенит
1
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5
Локомотив
3
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Зенит
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Локомотив
1
Зенит
0
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Зенит
0 : 3
Локомотив
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Зенит
0
Локомотив
3
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0
Зенит
2
30.07.2016
30 июля 2016
сб
17:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.07.2016
30 июля 2016
сб
17:30
Зенит
0
Локомотив
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Зенит
1
Локомотив
1
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2
Зенит
0
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Зенит
0
Локомотив
0
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
17:00
Локомотив
0 : 1
Зенит
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
17:00
Локомотив
0
Зенит
1
04.05.2014
04 мая 2014
вс
12:30
Локомотив
1 : 1
Зенит
04.05.2014
04 мая 2014
вс
12:30
Локомотив
1
Зенит
1
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Зенит
2 : 1
Локомотив
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Зенит
2
Локомотив
1
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:30
Локомотив
0 : 1
Зенит
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:30
Локомотив
0
Зенит
1
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
13:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
13:00
Зенит
1
Локомотив
1
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:15
Локомотив
0 : 1
Зенит
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:15
Локомотив
0
Зенит
1
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Новости
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
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Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
19 мая, 18:48
Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
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16 мая, 17:00
Гол Луиса Адриано после трех пасов в касание – лучший в РПЛ за 10 лет. Забил «Зениту», в голосовании опередил Йиранека и Халка
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14 мая, 22:30
👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
#Кубок России
12 мая, 22:40
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
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12 мая, 22:35
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
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Гильерме – лучший вратарь сезона РПЛ. Он не едет на Евро
вчера, 12:08
«Локомотив» останется на «РЖД Арене» на следующий сезон. Переезда в «Лужники» не будет
21 мая, 19:06
«Локомотив» подписал новый контракт с Николичем на три года
21 мая, 18:17
Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА
19 мая, 16:15
«Честно говоря, бред какой-то». Собянин отреагировал на возможную застройку на месте стадиона «Локомотива»
19 мая, 15:01
Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ. Он забил четыре гола в последнем туре
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«Зенит» и «Спартак» сыграют в Лиге чемпионов, «Локомотив» – в Лиге Европы
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