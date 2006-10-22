Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
21 окт. 2006, 23:00 МСК
21.10.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы