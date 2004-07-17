Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
16 июля 2004, 23:00 МСК
16.07.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы