Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
11 окт. 2001, 23:00 МСК
11.10.2001, 23:00 МСК
четверг
Составы