Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
22 июня 1999, 23:00 МСК
22.06.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы