Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
3 мая 1996, 23:00 МСК
3.05.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы