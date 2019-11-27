Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 42
Оздоев 84
2:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
27 нояб. 2019, 20:55 МСК
27.11.2019, 20:55 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
84'
84'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
81
22
Дзюба
Артем Дзюба
42'
42'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
83
Запасные
78
Васютин
Александр Васютин
18
Жирков
Юрий Жирков
19
Смольников
Игорь Смольников
4
Осорио
Йордан Осорио
27
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
20
Маршал
Маршал
58
6
Марсело
Марсело
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
83
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
27
Корне
Максвел Корне
75
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
3
Коне
Юссуф Коне
23
Тете
Кенни Тете
22
Лукас
Жеан Лукас
25
Какере
Максанс Какере
36
Шерки
Райан Шерки
19
Гуири
Амин Гуири