Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Зенит VS Крылья Советов
Поделиться:
Зенит - Крылья Советов: 24 сентября 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Крылья Советов: 24 сентября 2021 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
24 сент. 2021, -:- МСК
24.09.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Прошлые матчи
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2
Крылья Советов
1
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0
Зенит
2
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4
Крылья Советов
2
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0
Зенит
1
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:00
Крылья Советов
1 : 3
Зенит
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:00
Крылья Советов
1
Зенит
3
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:30
Зенит
3 : 1
Крылья Советов
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:30
Зенит
3
Крылья Советов
1
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:30
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:30
Крылья Советов
0
Зенит
2
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
1 : 3
Крылья Советов
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
1
Крылья Советов
3
24.03.2014
24 марта 2014
пн
18:00
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
24.03.2014
24 марта 2014
пн
18:00
Зенит
2
Крылья Советов
1
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1
Зенит
4
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
12:30
Зенит
1 : 0
Крылья Советов
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
12:30
Зенит
1
Крылья Советов
0
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Крылья Советов
2 : 2
Зенит
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Крылья Советов
2
Зенит
2
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
Крылья Советов
2 : 5
Зенит
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
Крылья Советов
2
Зенит
5
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
15:45
Зенит
3 : 0
Крылья Советов
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
15:45
Зенит
3
Крылья Советов
0
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Зенит
0 : 0
Крылья Советов
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Зенит
0
Крылья Советов
0
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
Крылья Советов
0
Зенит
1
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:30
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
17:30
Крылья Советов
0
Зенит
1
10.05.2009
10 мая 2009
вс
15:30
Зенит
2 : 0
Крылья Советов
10.05.2009
10 мая 2009
вс
15:30
Зенит
2
Крылья Советов
0
24.08.2008
24 авг. 2008
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 3
Зенит
24.08.2008
24 авг. 2008
вс
14:00
Крылья Советов
0
Зенит
3
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
13:00
Зенит
1 : 1
Крылья Советов
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
13:00
Зенит
1
Крылья Советов
1
Показать еще
Новости
Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона
#Евро-2020
14 июня, 13:48
Все про Дзюбу в сборной. Как он троллил Черчесова. Как придумал жест. Почему стал капитаном. Почему остался после того видео
#Артем Дзюба
10 июня, 21:00
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Гол Луиса Адриано после трех пасов в касание – лучший в РПЛ за 10 лет. Забил «Зениту», в голосовании опередил Йиранека и Халка
#РПЛ
14 мая, 22:30
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
#Крылья Советов
12 мая, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
#Крылья Советов
12 мая, 20:48
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
#Крылья Советов
11 мая, 22:11
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
В 2021 году Жирков провел за сборную России больше матчей, чем за «Зенит»
12 июня, 21:23
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
«Зенит» выкупил Дмитрия Чистякова у «Ростова»
03 июня, 18:13
Шесть игроков «Зенита» попали в состав России на Евро-2020. Больше, чем из других клубов
02 июня, 10:14
Дзюба в третий раз подряд признан болельщиками «Зенита» лучшим игроком сезона
31 мая, 15:19
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко
26 мая, 17:47