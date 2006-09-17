Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
16 сент. 2006, 23:00 МСК
16.09.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы