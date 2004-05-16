Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 мая 2004, 23:00 МСК
15.05.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы