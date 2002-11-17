Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
17 нояб. 2002, -:- МСК
17.11.2002, -:- МСК
воскресенье
Составы