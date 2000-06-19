Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
18 июня 2000, 23:00 МСК
18.06.2000, 23:00 МСК
воскресенье
Составы