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Зенит VS Краснодар
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Зенит - Краснодар: 08 августа 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Краснодар: 08 августа 2021 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
Краснодар
2 : 2
Зенит
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
Краснодар
2
Зенит
2
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Зенит
3 : 1
Краснодар
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Зенит
3
Краснодар
1
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
2 : 4
Зенит
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
2
Зенит
4
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
21:30
Зенит
1
Краснодар
1
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Краснодар
2 : 3
Зенит
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Краснодар
2
Зенит
3
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
Зенит
2 : 1
Краснодар
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
Зенит
2
Краснодар
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Зенит
1 : 2
Краснодар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Зенит
1
Краснодар
2
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Краснодар
0 : 2
Зенит
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Краснодар
0
Зенит
2
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Зенит
1 : 0
Краснодар
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Зенит
1
Краснодар
0
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Зенит
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
Краснодар
2
Зенит
1
05.03.2016
05 марта 2016
сб
19:30
Краснодар
0 : 0
Зенит
05.03.2016
05 марта 2016
сб
19:30
Краснодар
0
Зенит
0
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Зенит
0 : 2
Краснодар
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Зенит
0
Краснодар
2
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
16:45
Зенит
4 : 0
Краснодар
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
16:45
Зенит
4
Краснодар
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:00
Краснодар
2 : 2
Зенит
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:00
Краснодар
2
Зенит
2
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
18:30
Зенит
4 : 1
Краснодар
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
18:30
Зенит
4
Краснодар
1
17.07.2013
17 июля 2013
ср
19:00
Краснодар
1 : 2
Зенит
17.07.2013
17 июля 2013
ср
19:00
Краснодар
1
Зенит
2
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
15:00
Зенит
1 : 0
Краснодар
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
15:00
Зенит
1
Краснодар
0
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
19:15
Краснодар
0 : 2
Зенит
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
19:15
Краснодар
0
Зенит
2
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:45
Зенит
5 : 0
Краснодар
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:45
Зенит
5
Краснодар
0
01.05.2011
01 мая 2011
вс
15:30
Краснодар
0 : 0
Зенит
01.05.2011
01 мая 2011
вс
15:30
Краснодар
0
Зенит
0
Новости
Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
#Матвей Сафонов
16 июня, 16:12
Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона
#Евро-2020
14 июня, 13:48
Все про Дзюбу в сборной. Как он троллил Черчесова. Как придумал жест. Почему стал капитаном. Почему остался после того видео
#Артем Дзюба
10 июня, 21:00
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Гол Луиса Адриано после трех пасов в касание – лучший в РПЛ за 10 лет. Забил «Зениту», в голосовании опередил Йиранека и Халка
#РПЛ
14 мая, 22:30
Русский вратарь в Швеции пропустил гол с центра поля. Раньше он забивал сам и бил антирекорд Лиги Европы
#Александр Васютин
10 мая, 20:09
Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
#Виктор Гончаренко
08 мая, 22:18
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
06 апреля, 17:49
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
В 2021 году Жирков провел за сборную России больше матчей, чем за «Зенит»
12 июня, 21:23
«Краснодар» расторг контракт со Смольниковым
08 июня, 15:50
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство, но за сборную России играть не сможет
04 июня, 00:16
«Зенит» выкупил Дмитрия Чистякова у «Ростова»
03 июня, 18:13
Шесть игроков «Зенита» попали в состав России на Евро-2020. Больше, чем из других клубов
02 июня, 10:14
Дзюба в третий раз подряд признан болельщиками «Зенита» лучшим игроком сезона
31 мая, 15:19