Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:3
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
16 мая 1997, 23:00 МСК
16.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы