Зенит - Химки: 06 мая 2022 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Химки: 06 мая 2022 смотреть онлайн

Химки
Химки
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
6 мая 2022, -:- МСК
6.05.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко

Прошлые матчи

05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
Зенит
2 : 0
Химки
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
Зенит
2
Химки
0
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0
Зенит
2
25.07.2020 25 июля 2020 сб 17:00
Зенит
1 : 0
Химки
25.07.2020 25 июля 2020 сб 17:00
Зенит
1
Химки
0
17.07.2011 17 июля 2011 вс 17:00
Химки
2 : 3
Зенит
17.07.2011 17 июля 2011 вс 17:00
Химки
2
Зенит
3
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 13:00
Химки
0 : 4
Зенит
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 13:00
Химки
0
Зенит
4
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
Зенит
4 : 2
Химки
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
Зенит
4
Химки
2
01.11.2008 01 нояб. 2008 сб 19:00
Зенит
1 : 0
Химки
01.11.2008 01 нояб. 2008 сб 19:00
Зенит
1
Химки
0
13.07.2008 13 июля 2008 вс 19:15
Химки
1 : 4
Зенит
13.07.2008 13 июля 2008 вс 19:15
Химки
1
Зенит
4
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 15:00
Зенит
4 : 1
Химки
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 15:00
Зенит
4
Химки
1
16.06.2007 16 июня 2007 сб 15:00
Химки
2 : 2
Зенит
16.06.2007 16 июня 2007 сб 15:00
Химки
2
Зенит
2

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