Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
7 мая 2004, 23:00 МСК
7.05.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы