Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
18 авг. 2002, 23:00 МСК
18.08.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы