Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
17 апр. 2001, 23:00 МСК
17.04.2001, 23:00 МСК
вторник
Составы