Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
14 апр. 2000, 23:00 МСК
14.04.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы