Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 марта 1997, -:- МСК
22.03.1997, -:- МСК
суббота
Составы