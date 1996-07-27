Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
26 июля 1996, 23:00 МСК
26.07.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы