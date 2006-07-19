Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
18 июля 2006, 23:00 МСК
18.07.2006, 23:00 МСК
вторник
Составы