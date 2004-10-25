Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
24 окт. 2004, 23:00 МСК
24.10.2004, 23:00 МСК
воскресенье
Составы