Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 окт. 2002, 23:00 МСК
5.10.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы