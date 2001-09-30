Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
6:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
29 сент. 2001, 23:00 МСК
29.09.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы