Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
10 июля 1999, 23:00 МСК
10.07.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы