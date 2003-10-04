Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
3 окт. 2003, 23:00 МСК
3.10.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы