Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 авг. 1998, 23:00 МСК
14.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы