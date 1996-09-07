Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
6 сент. 1996, 23:00 МСК
6.09.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы