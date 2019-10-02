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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 22
Диаш 69
Азмун 78
3:1
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
де Томас 85
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
2 окт. 2019, 22:00 МСК
2.10.2019, 22:00 МСК
среда
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
19
Смольников
Игорь Смольников
63
17
Шатов
Олег Шатов
68
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
22'
22'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
78'
78'
81
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
39
Караваев
Вячеслав Караваев
4
Осорио
Йордан Осорио
27
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
Бенфика
мин
99
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
33
Жардел
Жардел
90
6
Диаш
Рубен Диаш
69'
69'
90
84
Тавареш
Томаш Тавареш
90
27
Рафа
Рафа
90
5
Фейса
Любомир Фейса
60
49
Таарабт
Адель Таарабт
90
8
Габриэл
Габриэл
90
21
Пицци
Пицци
60
14
Сеферович
Харис Сеферович
80
Запасные
72
Злобин
Иван Злобин
97
Ферру
Ферру
71
Тавареш
Нуну Тавареш
83
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
7
Кайо
Кайо
9
де Томас
Рауль де Томас
85'
95
Винисиус
Карлос Винисиус