Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 1998, 23:00 МСК
23.06.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы