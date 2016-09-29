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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 26
Жулиано 48
Кокорин 59
Кришито 66
Шатов 80
5:0
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 сент. 2016, 22:05 МСК
29.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
66'
66'
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
29
Мак
Роберт Мак
69
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
63
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
48'
48'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
26'
59'
26', 59'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
63
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
17
Шатов
Олег Шатов
80'
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
АЗ Алкмаар
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
23
Влаар
Рон Влаар
57
3
ван Эйден
Ренс ван Эйден
90
29
Льюис
Фернандо Льюис
90
36
Дабни Соуза
Дабни Соуза
73
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
27
27
Фрайдей
Фред Фрайдей
90
Запасные
16
Коутиньо
Джино Коутиньо
6
Ринстра
Бен Ринстра
18
Бель Хассани
Ильясс Бель Хассани
15
Тиль
Гус Тиль
20
Сентьенс
Матс Сентьенс
21
Мюрен
Роберт Мюрен
28
Гарсия
Леви Гарсия