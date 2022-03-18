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Зенит VS Арсенал
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Зенит - Арсенал: 18 марта 2022 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Арсенал: 18 марта 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
18 марта 2022, -:- МСК
18.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Прошлые матчи
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Зенит
1 : 2
Арсенал
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Зенит
1
Арсенал
2
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0
Зенит
0
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
Зенит
3
Арсенал
1
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0
Зенит
1
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3
Арсенал
1
03.12.2018
03 дек. 2018
пн
19:30
Арсенал
4 : 2
Зенит
03.12.2018
03 дек. 2018
пн
19:30
Арсенал
4
Зенит
2
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:30
Зенит
1
Арсенал
0
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
14:00
Арсенал
3 : 3
Зенит
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
14:00
Арсенал
3
Зенит
3
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0
Арсенал
1
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
Зенит
2 : 0
Арсенал
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
Зенит
2
Арсенал
0
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 5
Зенит
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
Арсенал
0
Зенит
5
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:30
Зенит
1
Арсенал
0
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
19:00
Зенит
2 : 3
Арсенал
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
19:00
Зенит
2
Арсенал
3
02.08.2014
02 авг. 2014
сб
18:00
Арсенал
0 : 4
Зенит
02.08.2014
02 авг. 2014
сб
18:00
Арсенал
0
Зенит
4
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