Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
22 сент. 2002, 23:00 МСК
22.09.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы