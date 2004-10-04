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Зенит VS Амкар
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Зенит - Амкар: 03 октября 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Зенит - Амкар: 03 октября 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
3 окт. 2004, 23:00 МСК
3.10.2004, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков
События
Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
Зенит
0
Амкар
0
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
15:00
Амкар
0 : 1
Зенит
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
15:00
Амкар
0
Зенит
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
11:30
Амкар
1 : 0
Зенит
12.03.2017
12 марта 2017
вс
11:30
Амкар
1
Зенит
0
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
18:00
Зенит
3 : 0
Амкар
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
18:00
Зенит
3
Амкар
0
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
17:00
Амкар
1(3) : 1(4)
Зенит
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
17:00
Амкар
1(3)
Зенит
1(4)
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
14:30
Амкар
0 : 2
Зенит
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
14:30
Амкар
0
Зенит
2
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
Зенит
1 : 1
Амкар
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
Зенит
1
Амкар
1
23.05.2015
23 мая 2015
сб
13:00
Амкар
1 : 0
Зенит
23.05.2015
23 мая 2015
сб
13:00
Амкар
1
Зенит
0
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:00
Зенит
2 : 0
Амкар
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:00
Зенит
2
Амкар
0
29.03.2014
29 марта 2014
сб
15:00
Амкар
1 : 2
Зенит
29.03.2014
29 марта 2014
сб
15:00
Амкар
1
Зенит
2
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Зенит
1 : 1
Амкар
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Зенит
1
Амкар
1
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Амкар
0 : 0
Зенит
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Амкар
0
Зенит
0
22.07.2012
22 июля 2012
вс
14:00
Зенит
2 : 0
Амкар
22.07.2012
22 июля 2012
вс
14:00
Зенит
2
Амкар
0
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:45
Зенит
1 : 1
Амкар
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:45
Зенит
1
Амкар
1
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
11:15
Амкар
1 : 3
Зенит
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
11:15
Амкар
1
Зенит
3
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
15:15
Зенит
2 : 0
Амкар
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
15:15
Зенит
2
Амкар
0
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:15
Амкар
0 : 2
Зенит
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:15
Амкар
0
Зенит
2
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
16:00
Амкар
0(2) : 0(4)
Зенит
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
16:00
Амкар
0(2)
Зенит
0(4)
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:00
Амкар
2 : 4
Зенит
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:00
Амкар
2
Зенит
4
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
15:30
Зенит
0 : 0
Амкар
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
15:30
Зенит
0
Амкар
0
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