Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:2
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
29 окт. 1999, 23:00 МСК
29.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы