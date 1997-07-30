Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 июля 1997, 23:00 МСК
29.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы