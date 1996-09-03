Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
2 сент. 1996, 23:00 МСК
2.09.1996, 23:00 МСК
понедельник
Составы