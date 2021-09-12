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Зенит VS Ахмат
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Зенит - Ахмат: 12 сентября 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Ахмат: 12 сентября 2021 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
12 сент. 2021, -:- МСК
12.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Прошлые матчи
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
Зенит
4
Ахмат
0
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
Ахмат
2
Зенит
2
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
Ахмат
1
Зенит
1
04.03.2020
04 марта 2020
ср
18:00
Ахмат
1 : 2
Зенит
04.03.2020
04 марта 2020
ср
18:00
Ахмат
1
Зенит
2
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
Зенит
0
Ахмат
0
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
Ахмат
1
Зенит
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:00
Зенит
1 : 0
Ахмат
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:00
Зенит
1
Ахмат
0
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
Ахмат
0 : 0
Зенит
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
Ахмат
0
Зенит
0
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
4
Ахмат
0
07.05.2017
07 мая 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Ахмат
07.05.2017
07 мая 2017
вс
19:00
Зенит
0
Ахмат
1
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Ахмат
2 : 1
Зенит
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Ахмат
2
Зенит
1
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Ахмат
4 : 1
Зенит
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Ахмат
4
Зенит
1
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
3 : 0
Ахмат
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
3
Ахмат
0
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
17:45
Ахмат
1 : 2
Зенит
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
17:45
Ахмат
1
Зенит
2
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
19:00
Зенит
1 : 3
Ахмат
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
19:00
Зенит
1
Ахмат
3
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
12:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
12:30
Ахмат
1
Зенит
1
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
19:15
Зенит
2 : 0
Ахмат
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
19:15
Зенит
2
Ахмат
0
31.03.2013
31 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0 : 3
Зенит
31.03.2013
31 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0
Зенит
3
14.09.2012
14 сент. 2012
пт
19:00
Зенит
0 : 2
Ахмат
14.09.2012
14 сент. 2012
пт
19:00
Зенит
0
Ахмат
2
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
Зенит
0 : 0
Ахмат
26.06.2011
26 июня 2011
вс
17:45
Зенит
0
Ахмат
0
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Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
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05 июня, 10:33
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03 июня, 18:13
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