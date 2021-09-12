Зенит - Ахмат: 12 сентября 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Ахмат: 12 сентября 2021 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
12 сент. 2021, -:- МСК
12.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав

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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев

Прошлые матчи

13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
Зенит
4
Ахмат
0
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2
Зенит
2
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
Ахмат
1
Зенит
1
04.03.2020 04 марта 2020 ср 18:00
Ахмат
1 : 2
Зенит
04.03.2020 04 марта 2020 ср 18:00
Ахмат
1
Зенит
2
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:00
Зенит
0
Ахмат
0
04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
Ахмат
1
Зенит
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:00
Зенит
1 : 0
Ахмат
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:00
Зенит
1
Ахмат
0
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
Ахмат
0 : 0
Зенит
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
Ахмат
0
Зенит
0
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 20:00
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 20:00
Зенит
4
Ахмат
0
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:00
Зенит
0 : 1
Ахмат
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:00
Зенит
0
Ахмат
1
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Ахмат
2 : 1
Зенит
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Ахмат
2
Зенит
1
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
Ахмат
4 : 1
Зенит
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
Ахмат
4
Зенит
1
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 17:00
Зенит
3 : 0
Ахмат
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 17:00
Зенит
3
Ахмат
0
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 17:45
Ахмат
1 : 2
Зенит
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 17:45
Ахмат
1
Зенит
2
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
Зенит
1 : 3
Ахмат
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
Зенит
1
Ахмат
3
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 12:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 12:30
Ахмат
1
Зенит
1
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:15
Зенит
2 : 0
Ахмат
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:15
Зенит
2
Ахмат
0
31.03.2013 31 марта 2013 вс 17:00
Ахмат
0 : 3
Зенит
31.03.2013 31 марта 2013 вс 17:00
Ахмат
0
Зенит
3
14.09.2012 14 сент. 2012 пт 19:00
Зенит
0 : 2
Ахмат
14.09.2012 14 сент. 2012 пт 19:00
Зенит
0
Ахмат
2
26.06.2011 26 июня 2011 вс 17:45
Зенит
0 : 0
Ахмат
26.06.2011 26 июня 2011 вс 17:45
Зенит
0
Ахмат
0

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