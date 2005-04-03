Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
5:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
2 апр. 2005, 23:00 МСК
2.04.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы