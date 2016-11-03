Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Жулиано 42
Жулиано 78
2:1
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Хорган 52
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
3 нояб. 2016, 21:00 МСК
3.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
89
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
17
Шатов
Олег Шатов
67
8
Маурисио
Маурисио
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
42'
78'
42', 78'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
11
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Юсупов
Артур Юсупов
29
Мак
Роберт Мак
15
Могилевец
Павел Могилевец
22
Дзюба
Артем Дзюба
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
4
Бойл
Эндрю Бойл
90
3
Гартленд
Брайан Гартленд
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
7
Хорган
Дэрил Хорган
52'
52'
90
10
Финн
Ронан Финн
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
90
8
Маунтни
Джон Маунтни
46
9
МакМиллан
Дэвид МакМиллан
65
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
83
Запасные
22
Сава
Габриэль Сава
24
Кин
Алан Кин
16
Барретт
Патрик Барретт
6
О'Доннелл
Стефан О'Доннелл
20
О'Коннор
Киран О'Коннор
16
Килдафф
Киран Килдафф
19
Шилз
Дин Шилз