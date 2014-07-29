Матч завершен
Зенит
Пенза
0:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
29 июля 2014, 17:00 МСК
29.07.2014, 17:00 МСК
вторник
Составы