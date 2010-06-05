Матч завершен
Зенит
Пенза
0:1
Матч завершен
Рязань
Рязань
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
5 июня 2010, 17:00 МСК
5.06.2010, 17:00 МСК
суббота
Составы