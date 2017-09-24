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Зенит-2 VS Нижний Новгород
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Зенит-2 - Нижний Новгород: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2:1
Зенит-2 - Нижний Новгород: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 15 тур
ФНЛ,
Россия
24 сент. 2017, 17:00 МСК
24.09.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
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События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
15:00
Зенит-2
1 : 2
Нижний Новгород
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
15:00
Зенит-2
1
Нижний Новгород
2
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
Зенит-2
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
Нижний Новгород
1
Зенит-2
0
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 1
Зенит-2
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:00
Нижний Новгород
0
Зенит-2
1
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Нижний Новгород
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
Зенит-2
2
Нижний Новгород
1