Зенит-2 - Нижний Новгород: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2:1

Зенит-2 - Нижний Новгород: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 17:00 МСК
24.09.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
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Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

20.04.2019 20 апр. 2019 сб 15:00
Зенит-2
1 : 2
Нижний Новгород
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 15:00
Зенит-2
1
Нижний Новгород
2
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
Зенит-2
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Нижний Новгород
1
Зенит-2
0
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 1
Зенит-2
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:00
Нижний Новгород
0
Зенит-2
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 17:00
Зенит-2
2 : 1
Нижний Новгород
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 17:00
Зенит-2
2
Нижний Новгород
1