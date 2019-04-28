Зенит-2 - Краснодар-2: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
5:2

Зенит-2 - Краснодар-2: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
28 апр. 2019, 12:00 МСК
28.04.2019, 12:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-

События

Матч окончен 5:2

Прошлые матчи

28.04.2019 28 апр. 2019 вс 12:00
Зенит-2
5 : 2
Краснодар-2
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 12:00
Зенит-2
5
Краснодар-2
2
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 15:00
Краснодар-2
2 : 1
Зенит-2
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 15:00
Краснодар-2
2
Зенит-2
1