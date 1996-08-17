Жемчужина - Зенит: 16 августа 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:0

Жемчужина - Зенит: 16 августа 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
16 авг. 1996, 23:00 МСК
16.08.1996, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

24.09.1999 24 сент. 1999 пт 23:00
Зенит
3 : 1
Жемчужина
24.09.1999 24 сент. 1999 пт 23:00
Зенит
3
Жемчужина
1
18.06.1999 18 июня 1999 пт 23:00
Жемчужина
1 : 3
Зенит
18.06.1999 18 июня 1999 пт 23:00
Жемчужина
1
Зенит
3
19.09.1998 19 сент. 1998 сб 23:00
Жемчужина
2 : 1
Зенит
19.09.1998 19 сент. 1998 сб 23:00
Жемчужина
2
Зенит
1
02.06.1998 02 июня 1998 вт 23:00
Зенит
1 : 0
Жемчужина
02.06.1998 02 июня 1998 вт 23:00
Зенит
1
Жемчужина
0
08.08.1997 08 авг. 1997 пт 23:00
Зенит
2 : 0
Жемчужина
08.08.1997 08 авг. 1997 пт 23:00
Зенит
2
Жемчужина
0
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Жемчужина
1 : 0
Зенит
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Жемчужина
1
Зенит
0
16.08.1996 16 авг. 1996 пт 23:00
Жемчужина
1 : 0
Зенит
16.08.1996 16 авг. 1996 пт 23:00
Жемчужина
1
Зенит
0
05.04.1996 05 апр. 1996 пт 23:00
Зенит
2 : 0
Жемчужина
05.04.1996 05 апр. 1996 пт 23:00
Зенит
2
Жемчужина
0

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