Жемчужина - Тюмень: 10 апреля 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
0:0

Жемчужина - Тюмень: 10 апреля 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
10 апр. 1998, 23:00 МСК
10.04.1998, 23:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

28.07.1998 28 июля 1998 вт 23:00
Тюмень
0 : 1
Жемчужина
28.07.1998 28 июля 1998 вт 23:00
Тюмень
0
Жемчужина
1
10.04.1998 10 апр. 1998 пт 23:00
Жемчужина
0 : 0
Тюмень
10.04.1998 10 апр. 1998 пт 23:00
Жемчужина
0
Тюмень
0
17.10.1997 17 окт. 1997 пт 23:00
Тюмень
2 : 2
Жемчужина
17.10.1997 17 окт. 1997 пт 23:00
Тюмень
2
Жемчужина
2
24.06.1997 24 июня 1997 вт 23:00
Жемчужина
1 : 3
Тюмень
24.06.1997 24 июня 1997 вт 23:00
Жемчужина
1
Тюмень
3
29.08.1995 29 авг. 1995 вт 23:00
Жемчужина
2 : 0
Тюмень
29.08.1995 29 авг. 1995 вт 23:00
Жемчужина
2
Тюмень
0
23.06.1995 23 июня 1995 пт 23:00
Тюмень
1 : 2
Жемчужина
23.06.1995 23 июня 1995 пт 23:00
Тюмень
1
Жемчужина
2
26.08.1994 26 авг. 1994 пт 23:00
Жемчужина
2 : 2
Тюмень
26.08.1994 26 авг. 1994 пт 23:00
Жемчужина
2
Тюмень
2
13.05.1994 13 мая 1994 пт 23:00
Тюмень
0 : 2
Жемчужина
13.05.1994 13 мая 1994 пт 23:00
Тюмень
0
Жемчужина
2

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