Матч завершен
Жемчужина
Сочи
0:4
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 авг. 1998, 23:00 МСК
14.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы