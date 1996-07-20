Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
19 июля 1996, 23:00 МСК
19.07.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы